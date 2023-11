Calcio a 5. Dal Cus Macerata un gesto di fair play

Il Cus Macerata non ha ancora vinto una partita nel campionato nazionale di B di calcio a5 maschile, ma nell’ultimo turno pur perdendo 2-8 il testa-coda contro la capolista Grifoni, è stato migliore dei primi della classe. Esemplare in quanto a correttezza e signorilità. Sul risultato di 0-1 il portiere degli umbri ha ricevuto una pallonata ed è caduto, l’azione proseguendo ha portato al facile gol cussino, quello importante del pareggio a porta vuota. Partono forti proteste da parte del Grifoni ma gli arbitri ugualmente convalidano, è tutto regolare a livello regolamentare. Vero, forse un po’ meno a livello etico e allora dalla panchina parte l’input, il gesto di fair play. I cussini si fermano e il Grifoni può segnare immediatamente, indisturbato, il gol del 2-1. Nemmeno una rete di poco conto, quella che ri-spezza l’equilibrio e darà il via alla fuga ospite. Insomma il Cus Macerata è stato sconfitto nel punteggio, ma ha vinto nel modo di affrontare lo sport, privilegiando l’aspetto formativo ed educativo per i suoi giovani protagonisti piuttosto che la ricerca del risultato a tuti i costi.

an. sc.