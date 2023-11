Calcio a 5, doppietta di Schiochet e Ciampino al tappeto. Italservice di forza

3

ITALSERVICE

FUTSAL: Casassa, Schininà, Joao Salla, Petrov, Pina, De Filippis, Gattarelli, Messina, Suton, Ferretti, Palmegiani, Fatiguso. All. Ibanes.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Vavà, Belloni, Andrè, Canal, Mariani, Luberto, Tondandel, Pires, Miguelin, De Oliveira, Schiochet. All. Scarpitti.

Marcatori: 1’47’’ s.t. Canal (I), 3’09’’ Andrè (I), 4’43’’ Tonidandel (I), 14’02’’ Pina (C), 14’54’’ Pina (C), 15’25’’ Schiochet (I), 16’28’’ Joao Salla (C), 18’55’’ Schiochet (I), 19’24’’ Vavà (I). Ammoniti: Joao Salla (C).

Arbitri: Luca Petrillo (Catanzaro), Giovanni Loprete (Catanzaro) Crono: Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme).

Torna alla vittoria l’Italservice e lo fa con prepotenza, andando ad espugnare l’ostico e insidioso campo del Ciampino. Un festiva di gol. Ma solo nella ripresa. Il primo tempo infatti è stato più equilibrato e a reti bianche. Nel secondo periodo invece si scatenano i bomber. Pesaro cresce. I locali subiscono. I biancorossi calano il tris con Canal, Andrè e Tonidandel. Quando ormai sembra fatta i laziali accorciano le distanze con due gol ravvicinati del capitano Pina. Sul 2-3 mister Scarpitti chiama time out. Putano serve Schiochet che ricaccia giù i padroni di casa. Ciampino però non molla. Una trasformazione di Salla riporta i romani a -1. Ma questa volta i rossiniani difendono il risultato mettendolo al sicuro con ancora Schiochet e chiudono con Vavà. Tre punti preziosi per risalire la classifica: "Li abbiamo sempre tenuti a bada, fiero del mio gruppo", così al termine il tecnico dei pesaresi.

