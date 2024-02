Calcio a 5, Edinho (OR): "Dimenticare Terni e sotto col Bologna». "Riscatto immediato»

Appuntamento casalingo per l’OR Reggio Emilia (29). Dopo la duplice sfida persa tra campionato e Coppa Italia con la Ternana, ormai lanciata verso la vittoria del campionato di Serie A2, i granata giocano alle 17 all’Arena Sport contro il Bologna Futsal 1909 (27), quarto a -2 dagli uomini di Margini, che stazionano al secondo posto: "Dopo la Ternana abbiamo subito il derby, contro una squadra che ormai conosciamo bene. Credo sia molto importante fare risultato per ritrovare fiducia e consolidare il bel campionato che stiamo disputando: per farlo serve che l’OR faccia una prestazione da vera squadra, quale abbiamo dimostrato in diverse occasioni di essere" spiega capitan Edinho.

In Serie B va in cerca di continuità la Real Casalgrandese (21), impegnata sul campo del fanalino Sant’Agata (8), dove non può esimersi dai 3 punti; cerca preziosi punti playoff il Bagnolo (25), di scena in via Anna Franck con la Mattagnanese (27), terza della classe.

In C2, alle 14,30, il Guastalla (30), terzo, ospita il Bondanello (6), ultimo in classifica; il Futsal Shqiponja (31), galvanizzato dalla vittoria sulla capolista Pro Patria, gioca alle 15 in trasferta con L’Eclisse (8), penultima, provando ad accorciare ulteriormente il gap di 5 lunghezze che separa Kabashi e compagni dalla vetta.