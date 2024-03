Calcio a 5, giorni di lavoro durante la sosta. Il dg Lotito: "La Kappabi si è rilanciata nei playoff. Vogliamo essere pronti per Reggio Emilia"

I giocatori della Kappabi Futsal Potenza Picena sono tornati in palestra per mantenere la stessa determinazione e concentrazione per il rush finale. L’obiettivo è rientrare nei playoff, anche se i giallorossi sono attesi da uno stop abbastanza lungo. "Dopo il periodo nero di inizio girone di ritorno – ricorda il dg potentino Cesare Lotito – abbiamo infilato cinque risultati utili di fila con le fondamentali vittorie a Bologna e Roma che ci hanno rilanciato in chiave playoff. Ora ci attendono tre settimane di stop, in questo periodo cercheremo di lavorare sodo per non farci trovare impreparati alla sfida casalinga con Reggio Emilia".

Ma non c’è solo la prima squadra, la Kappabi Futsal che guarda anche al vivaio e al settore femminile. "È terminato il campionato dell’under 19 – prosegue Lotito – che, partiti in sordina, hanno saputo rifarsi nel girone di ritorno collezionando punti, rispetto agli 8 dell’andata. Un ringraziamento particolare a Luca Babucci, Mirko Giacomelli ed Alessio Tognetti che hanno concluso il loro percorso nelle nostre giovanili, dimostrato un grande attaccamento ai colori. Infine un grande augurio di pronta guarigione alla nostra bomber del femminile Federica Urbisaglia che ha riportato la rottura del legamenti crociato in uno scontro di gioco".