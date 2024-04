Calcio a 5. Gli Under 17 strapazzano Fucecchio

Italgronda Futsal Prato grande protagonista anche a livello giovanile. Non ci sono solo i risultati della prima squadra a dare lustro alla giovane società presieduta da Gianluca Carminati, che con i seniores ha raggiunto i playoff promozione del campionato di serie B nazionale. Nello scorso weekinfatti sono arrivati anche due titoli toscani conquistati nelle finali disputate al Pala Kobilica dalle formazioni Under 17 e Under 15. Gli Under 17 si sono imposti con un netto 6-0 ai danni della Vigor Fucecchio, grazie alle reti segnate da Andolina, che è stato autore di una tripletta, Innocenti, Masini e ad una autorete. Questa la squadra vincente: Bianconi Mattia, Roda Federico, Baldi Lorenzo, Masini Alessandro, Donatini Carlo, Mengoni Leone, Andolina Gabriele, Bruno Federico, Martinelli Niccolò, Innocenti Tommaso, Gori Tommaso, Torracchi Alessandro, Fognani Tommaso. Allenatore Mauro Pomposi, vice allenatore Francesco Lucchesi, team manager Ivan Bruno Daniele Bianconi. M.M.