Calcio a 5. Guastalla vola al secondo posto in Serie C2. Scivola ancora lo Shqiponja: ko con l’Emilia Academy

Il Futsal Guastalla (27) è la nuova seconda forza del campionato di Serie C2. Il 6-3 esterno sul campo del Ludovico Ferrara (10) permette ai rosso-blu di riscattare lo stop della scorsa settimana contro la capolista Pro Patria San Felice, trascinati dalle doppiette di Muraca e Verona, oltre che dalle singole di Esposito e Corso. Scivola ancora, invece, il Futsal Shqiponja (25), sconfitto 3-1 a Castelnovo Sotto dai modenesi dell’Emilia Futsal Academy (23): non basta la rete di Geraci per evitare la seconda sconfitta di fila. Nel campionato Under 17 l’OR Reggio Emilia (25) prosegue la propria marcia al vertice grazie al 10-1 al Terre di Castelli (12) con pokerissimo di Mereu e tris di Sutti, salendo a +6 sulla Real Casalgrandese, che ha osservato il turno di riposo; pari esterno per Bagnolo (7), che impatta 2-2 sul campo dei piacentini del Baraccaluga (7).

Amichevole – Fermi i campionati nazionali maschili, che riprenderanno sabato, il Bagnolo calcio a 5 ha giocato in amichevole a Castelnovo Monti contro la nazionale italiana sordi, impegnata in Appennino nella preparazione alle Winter Deaflympics in programma tra un mese in Turchia: i giallo-neri sono stati sconfitti 7-1.

Donne – Impegno domenicale esterno per il Bagnolo calcio a 5 (1) in Serie B femminile. La formazione di Maurinho viaggia alla volta di Pero (28) per la sfida delle 16 alla seconda della classe, andando a caccia di una difficile impresa per provare a riaprire una volata salvezza che si è fatta decisamente complicata.