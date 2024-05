Calcio a 5. Herta Vernello ri-vince la Gazzetta League

Ancora e sempre Herta Vernello. La squadra allenata da mister Mariotti ha dominato la fase pratese della "Gazzetta Football League", il campionato di calcio amatoriale ideato e organizzato dalla Rosea in collaborazione con ACSI. Un torneo che è una specie di serie A del calcio a 5 amatoriale e che copre da qualche anno tutta la penisola, dal Nord al Sud. L’Herta Vernello ha ottenuto la vittoria finale, sui campetti dello Sporting di Mezzana, al termine di una stagione trionfale, conclusa al primo posto nella prima fase. Nei play off, inoltre, capitan Meoni e compagni sono riusciti prima a battere in semifinale i Prosques, vincendo l’andata per 5-2 e il ritorno per 6-5, e poi ad aggiudicarsi anche la finalissima contro l’agguerrita Vecchia Guardia, battuta nel match decisivo con 6-2. In virtù di questi risultati, saranno ancora una volta i ragazzi del presidente Castiglioni a rappresentare la nostra provincia alle finali nazionali nel prossimo weekend allo stadio "Via del Mare" di Lecce. "E’ una grande emozione giocare in un impianto così importante, che ha ospitato partite del campionato di serie A fino a pochi giorni fa – commenta capitan Meoni –. Ci siamo ripresi con gli interessi quello che il Covid ci aveva sottratto qualche anno fa, nel 2020. Avremmo dovuto affrontare le fase interregionali del Gazzetta football League per poi sperare di arrivare a Sassuolo, al Mapei Stadium, ma la pandemia fece saltare le gare. Stavolta andremo a Lecce per le fasi nazionali". Quello vinto quest’anno, per l’Herta Vernello, è il settimo campionato in altrettante edizioni disputate nel pratese, a testimonianza di una supremazia schiacciante nel calcio a 5 amatoriale giocato sui campi dello Sporting di Mezzana (e non solo). La rosa dell’Herta Vernello. Portiere (e vice capitano): Guido Fanti. Capitano: Samuele Meoni. Mirko Bloisi, Mouad Haddade, Giuseppe Pillitteri, Issam Chafiq, Zakaria Senhaji, Biorni Arapi, Edoardo Sarti, Emanuel Hutinaj, Matteo Rroku, Giuseppe Ciruolo, Idris Kacimi, Marco Barbieri. Allenatore: Moretti. Presidente: Castiglioni.

L.M.