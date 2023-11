Calcio a 5. I potentini della Kappabi centrano un’altra vittoria

La matricola Kappabi Futsal Potenza Picena ha messo a segno la seconda affermazione consecutiva in A2 di calcio a5. Dopo il blitz di Lucrezia, la compagine potentina si è ripetuta in casa contro la 1983 Roma 3Z History con un netto 7-3. "Un match – ha detto mister Moro – interpretato bene contro una compagine organizzata. Siamo stati bravi ad aumentare l’intensità difensiva e offensiva, approfittando anche del loro portiere di movimento e andando al riposo lungo con un buon margine. Nella ripresa abbiamo gestito bene vantaggio non correndo rischi". I giallorossi sono quarti con 11 punti. In B gioia per il Cus Macerata che ha espugnato Cerreto d’Esi con un 2-6. Protagonista Francesco Marangoni, autore di due reti e due assist. Per i cussini si tratta del terzo risultato positivo. Battuta d’arresto per Recanati (3-4), superata nel match e in classifica dal Sangiorgio.

Andrea Scoppa