Calcio a 5, il diesse Diotalevi. "La svolta con Piersimoni e Manfroi»

La Buldog Lucrezia (serie A2), è salva e programma il futuro come dichiara il direttore sportivo Dino Diotalevi: "Siamo molto orgogliosi di questi ragazzi – afferma – abbiamo concluso un girone di andata con soli sei punti ma abbiamo lavorato a testa bassa per svoltare la stagione e questo ci ha premiato, ottenendo una grande salvezza e anche qualcosa in più". Ci sono le basi importanti per ripartire nella prossima stagione come evidenzia Diotalevi. Importante è stato il suo lavoro nella fase di mercato di dicembre con l’aiuto di un nuovo dirigente di spessore, ed esperienza, come Alberto Pieri: "Sono felice dell’arrivo di Piersimoni e Manfroi nel mercato di gennaio, due giocatori di esperienza che hanno svoltato la stagione. Il nostro valore aggiunto che ha dato la giusta tranquillità per raggiungere questo obiettivo". Ora si guarda già al futuro. "Il nostro obiettivo è rimanere in questa categoria senza soffrire come quest’anno e questa stagione la possiamo definire Epica", chiude il diesse della Buldog.

b. t.