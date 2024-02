Calcio a 5. Il Prato torna in campo. C’è il Buldog Lucrezia

Dopo quasi venti giorni dall’ultimo match disputato, il Prato Calcio a 5 torna in campo per giocare il posticipo della quindicesima giornata. E al Pala Kobilica stasera (inizio alle 20.30) andrà in scena un confronto molto importante. I biancazzurri allenati da Andrea Bearzi che si trovano in compagnia dell’Atlante Grosseto al penultimo posto della classifica con 10 punti, se la dovranno vedere con il fanalino di coda Buldog Lucrezia, ultimo con 9 punti. Inutile aggiungere che per il Prato Calcio a 5 si tratta di una partita da vincere a tutti i costi, anche per riscattare il kappaò subito nella partita d’andata (1-2). La squadra peraltro potrà essere al meglio dei propri effettivi. Il posticipo infatti è stato concesso per permettere all’uruguayano Agustin Sosa di rientrare dalla Coppa America, dove con la sua nazionale si è classificato al quinto posto, segnando fra l’altro la doppietta decisiva nella finalina contro il Cile. E a proposito di giocatori biancazzurri o, in questo caso, ex tali, impegnati in competizione internazionali, la coppia Andrea Cristoforetti-Roberto Coccia, il primo Ct ed il secondo suo assistente, alla guida dello Zambia hanno ottenuto la qualificazione alla Coppa d’Africa.