Calcio a 5. In A2 big match per la Kappabi

Dopo due settimane riprendono sotto Natale i tornei nazionali di calcio a5. E chissà che in A2 il Kappabi Futsal Potenza Picena non possa trovare sotto l’Albero il regalo più bello. I potentini neopromossi oggi alle 17 giocano a Reggio Emilia contro l’Olimpia Regium un big match seconda contro terza. La 10ª giornata prevede un incontro ancor più importante, perché sempre in Emilia il Bologna anch’esso secondo con 17 punti ospita la capolista Ternana arrivata a 19 punti. Confidando che la sosta non abbia rovinato il magic moment della Kappabi con una serie di incastri e combinazioni, Potenza Picena potrebbe ritrovarsi in testa. Si torna a giocare anche in B e pure per Recanati c’è uno scontro al vertice. I leopardiani terzi con 17 punti sono attesi a Spello dal Grifoni che comanda con 4 lunghezze di vantaggio. Infine partita di peso anche se per motivi opposti quella che vedeil Cus Macerata alle 16 ricevere lo Spes C5, team di Piani di Poggio Fidoni (Rieti). La classifica spiega da sola l’importanza dello "scontro": Cus penultimo con 7 punti, ospiti terz’ultimi ad 8.

Andrea Scoppa