Calcio a 5, in onore di Crodo il riconoscimento del Corinaldo. In memoria di Fabri, il premio a Tasquier

Va a Nicolas Tasquier la sesta edizione del premio "Sportivo dell’anno Davide Fabri", riconoscimento ideato dall’Asd Calcio a 5 Corinaldo per onorare Davide Fabri, Crodo per tutti, amico e giocatore della società scomparso sette anni fa a 29 anni a causa di una malattia.

"Per noi Crodo era e rimarrà un esempio e questo premio, simbolico, è per spronare chiunque a dare sempre il proprio meglio, con umiltà e onestà", il ricordo del Corinaldo Calcio a 5. Nei locali della pubblica assistenza Avis di Corinaldo, Nicolas ha ricevuto dalle mani del presidente dell’Asd Calcio a 5 Corinaldo, Luca Bucci una targa che recita: "Per chi nel colore di una maglia ci vede la fedeltà, la tenacia, l’altruismo. Grazie Nicolas". Dopo Edoardo Baldassarri, Andrea Perlini, Francesco Fedeli, Marco Coppari e Nicola Pierantognetti, il testimone passa quindi al sedicenne Nicolas Tasquier, in forza nell’Under 17 corinaldese.

"Nicolas, in questo scorcio di stagione e anche nelle passate annate, ha dimostrato un grande attaccamento, una grande fedeltà e tanta voglia di mettersi in gioco senza aspettarsi nulla in cambio – le parole di gratitudine della società –. È stato il primo, a inizio anno, quando la strada da percorrere per l’Under 17 era ancora incerta, a sposare questa nuova avventura con il Corinaldo Calcio a 5. La sua tenacia in campo, la sua applicazione, la voglia di non mollare, la sua piena disponibilità a partecipare sia alle partite dell’Under 17 sia a quelle dell’Under 19, sono tutte doti che tanto apprezzavamo in Crodo e che di volta in volta si rispecchiano nei nostri ragazzi e quest’anno siamo felici di rivederle in Nicolas". Un riconoscimento importante per un giovane in rampa di lancio.

Alice Mazzarini