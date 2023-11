Calcio a 5, in serie B il Cus Macerata torna al successo

Nel campionato di serie B di calcio a 5 il Cus Macerata ha finalmente festeggiato la vittoria. A Rieti gli universitari hanno ribaltato da 3-1 a 3-4 e così conquistato il primo successo in due campionati (questo e il passato) nel torneo nazionale. Anzi, curiosamente la prima e finora unica affermazione in B era maturata sette anni fa esatti. Recanati infine non è riuscita ad andare oltre un 4-4 interno contro lo Spes, altra squadra di Rieti. Sabato alle 16 ci sarà proprio l’incrocio tra Cus e leopardiani.

an. sc.