Calcio a 5: In Serie B la Real Casalgrandese sfida in trasferta la capolista Pontedera. OR, riecco la Dozzese: ripeti la goleada di Coppa Italia

Dozzese (28), ancora tu? L’OR Reggio Emilia (23) gioca alle 16 a Imola contro i bolognesi, affrontati e battuti con un netto 4-0 mercoledì in Coppa Italia, risultato che ha qualificato i granata ai quarti di finale.

Stavolta, nella terza giornata di ritorno di Serie A2, in palio c’è parecchio in chiave classifica: la squadra di Fation Halitjaha (foto) e compagni, vittoriosa in campionato nelle ultime 2 uscite, è a -6 dalla vetta, con una partita in meno, e affronta la seconda della classe, unica a violare in stagione l’Arena Sport grazie al 3-2 dell’andata.

In Serie B sfida alla capolista per una Real Casalgrandese (18) rinfrancata dal successo di 7 giorni fa sul Levante: gli uomini di Checa, alle 15, fanno visita al Pontedera (30), miglior difesa del raggruppamento, e puntano all’impresa.

Alle 16, invece, spazio alla sfida interna del Bagnolo calcio a 5 (21): in via Anna Franck arriva il Boca Livorno (21), con cui Pittella e compagni dividono la quarta piazza, e per i padroni di casa l’obiettivo è confermare il buon momento di forma.

In Serie C2 il match clou della seconda di ritorno vede il Guastalla (24), terzo, ospitare alle 15 la capolista Pro Patria San Felice (27) con l’intento di agganciare il vertice; il Futsal Shqiponja (25), impegnato alle 14,30 sul campo del Ponte Rodoni (16), è spettatore interessato.