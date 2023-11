Calcio a 5: in Serie C2 il Futsal Guastalla (18) difende la vetta dall’attacco dello Shqiponja. OR ospita la Ternana, Real a casa della capolista

L’OR Reggio Emilia (4) si testa al cospetto della seconda della classe.

Alle 17, all’Arena Sport, arriva a far visita ai granata l’Unicusano Futsal Ternana (10), che può approfittare del turno di riposo della capolista Dozzese per salire in vetta.

Di diverso avviso, ovviamente, gli uomini di Margini, che nell’ultimo turno si sono fatti rimontare due volte dal Russi per poi chiudere in parità.

In Serie B, alle 15, la Real Casalgrandese (4) fa visita alla capolista Prato (7): dopo la prima vittoria stagionale, conquistata col Boca Livorno, il quintetto rosso-blu non vuole fermarsi, anche perché la classifica è cortissima, come dimostrano le sole 4 lunghezze tra testa e coda del raggruppamento.

Alle 16, invece, spazio al match casalingo del Bagnolo C5 (3): dopo il rinvio forzato del match con Fucecchio, Pittella e compagni sono attesi dal derby emiliano col Balca Poggese (6).

In Serie C2 la penultima d’andata è sinonimo di derby: alle 15, al PalaChiarelli, il Futsal Guastalla (18) difende la vetta dall’attacco del Futsal Shqiponja (16), in una sfida aperta a qualsiasi pronostico.

In Serie B femminile, infine, il fanalino Bagnolo C5 (0) cerca il primo sorriso della stagione dopo quattro stop consecutivi: il derby esterno di domani alle 16 sul campo della Virtus Romagna (3) è uno snodo cardine nella stagione delle ragazze di mister Nobile.

Ovvio che bisogna assolutamente muovere la classifica.