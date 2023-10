Calcio a 5. Inversione di campo per le biancazzurre

Doveva essere l’esordio casalingo per la squadra femminile del Prato Calcio a 5 che partecipa al campionato di serie B, la seconda categoria nazionale. Ma oggi (in campo alle ore 16) le biancazzurre guidate da Nicola Giannattasio saranno impegnate ancora in trasferta contro le sarde dell’Arzachena. E’ stata infatti disposta l’inversione di campo. Le avversarie odierne hanno iniziato la loro annata con una sconfitta casalinga, patita per mano del Real Gryphus (2-3), mentre le pratesi sono reduci dal pareggio ottenuto sempre fuori casa a Latina contro la neopromossa Littoriana (2-2), gara nella quale il capitano Sara Torrini, segnando una bella rete, ha raggiunto il prestigioso traguardo di quota cento centri in campionato con la maglia biancazzurra. La Torrini, infatti, è arrivata a Prato nel 2018 e con questa squadra ha disputato sei stagioni per un totale di 84 presenze.