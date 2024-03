Calcio a 5 Italservice a caccia dei playoff

Si lavora per il rush finale. L’Italservice ha ricaricato le pile nello scorso fine settimana ed è pronta per la sfida di oggi alle 16 al PalaNeolù contro il Saviatesta Mantova (la gara sarà visibile su con diretta streaming su futsaltv.it). Si ritorna dunque a giocare per il match valido per la quartultima giornata del campionato di serie A, regular season. Mister Scarpitti e il suo gruppo di ragazzi, reduci da tre pieni consecutivi prima della sosta, inseguono l’obiettivo di strappare il pass per i playoff scudetto, chiudendo più in alto possibile in classifica. Tonidandel e compagni sono settimi, a oggi, con la Sandro Abate di Avellino, e vantano 4 punti di vantaggio sul nono posto, registrandone uno di ritardo rispetto alla sesta piazza, occupata dalla Feldi Eboli.

Il direttore generale Nicola Munzi fa il punto della situazione: "Abbiamo approfittato di qualche giorno di riposo per lasciarci alle spalle un vero e proprio tour de force, che prima della sosta ha compreso tante partite e soprattutto molti viaggi in giro per l’Italia. Abbiamo ricaricato le pile, lavorando sodo, in vista del rush finale. Il periodo di pausa è stato utile per recuperare energie mentali e qualche giocatore acciaccato, anche se un paio di defezioni restano".

L’Italservice sta bene: "La squadra – spiega Munzi – ha raggiunto una buona continuità di prestazioni e risultati nell’ultimo periodo, questi elementi saranno fondamentali da qui alla fine: la classifica è corta, si andrà avanti punto su punto e la costanza sarà di vitale importanza. Il calendario è tosto, le motivazioni faranno la differenza. Abbiamo la fortuna, e il merito, di poter pensare esclusivamente a noi, siamo padroni del nostro destino".

E sul Mantova, in piena lotta salvezza: "Vantano ottime individualità, sia tra i non formati ma anche tra i giocatori formati. Sarà una gara tosta". Mancano quattro giornate al termine del girone di ritorno. La formazione della presidente Simona Marinelli è reduce da tre vittorie consecutive. Questi 9 punti hanno riportato i biancorossi in piena zona playoff scudetto. La classifica è compatta. Dopo Mantova, al PalaMegabox arriverà l’Olimpus Roma, quindi la trasferta sul campo dell’Active Network di Viterbo e per finire la sfida casalinga contro Napoli. Tra un mese esatto conosceremo tutti i verdetti, ci sono dei playoff da conquistare. A partire da oggi pomeriggio.

b. t.