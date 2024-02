Calcio a 5. La Futsal all’attacco della Balca Poggese

La Futsal Sangiovannese, serie B girone C oggi alle 15 ospiterà la squadra Bolognese della Balca Poggese. La Futsal è avanti in classifica, la Balca la segue ad un punto. Fra le due compagini c’è in lizza l’ingresso in zona play-off. Quindi sarà una gara molto sentita. I ragazzi azzurri di coach Alex Diaz, dopo un periodo negativo sono in netta ripresa con il bomber Leroi in ottima forma. Partita dura, ma la Futsal può farcela, essendo tornata quella di un mese fa. Il 13 febbraio valdarnesi ancora sul parquet per il secondo turno della Coppa Italia contro la Mattagnanese di Borgo San Lorenzo, in trasferta, ore 21. Nel primo turno i ragazzi di Diaz hanno vinto a Pontedera per 3-2. Intanto il presidente Simone Serafini ha ufficialmente annunciato che è stato concluso l’acquisto di un’atleta giapponese, che arriverà fra giorni. Il suo nome ancora non è stato reso noto. Gigr