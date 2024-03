Calcio a 5. La Mattagnanese passa a Bologna 5-2

La Mattagnanese di Borgo San Lorenzo va a espugnare il campo del Balca Poggese a Bologna vincendo 5-2. Fondamentale vittoria per i mugellani soprattutto perché giocata dopo aver visto le vittorie delle rivali per la zona play off. La Mattagnanese si conferma al terzo posto in classifica, in un finale di stagione molto equilibrato ed interessante. Al vertice della graduatoria Pontedera e Prato dimostrano di avere una forza superiore a tutti. "Un primo tempo non brillante - afferma il presidente della Mattagnanese, Tommaso Quartani - ci ha visto andare a riposo sotto per 2-1. Nella ripresa invece, c’è stata la bella reazione dei nostri ragazzi, che ha messo alle corde un avversario tosto, che sinceramente aveva ben interpretato la prima frazione di gioco. La Mattagnanese ha come obiettivo finale i play off ma non si possono avere distrazioni perchè le avversarie ci seguono da vicino". La prossima sfida sabato alle ore 15,30 al palazzetto PalaCipriani di Borgo San Lorenzo contro il Boca Livorno. L’ingresso è gratuito.

F. Que.