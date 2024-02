Calcio a 5: la Real Casalgrandese ospita l’agguerrito Prato. OR, sfida al vertice a Terni

Sfida al vertice per l’OR Reggio Emilia (29), in campo alle 17 in Umbria contro la Ternana (35), battistrada di A2. I granata, sconfitti martedì dai rossoverdi in Coppa Italia, hanno 6 lunghezze da recuperare sulla vetta e una gara in meno; sono anche gli unici ad aver sconfitto la prima della classe, battendola 3-2 all’andata. Mister Margini recupera Mazzariol dalla squalifica e può contare sull’organico al completo. In B le due reggiane provano a ripartire dopo le sconfitte dell’ultimo turno: alle 16 la Real Casalgrandese (18) ha il compito più ostico nella sfida dell’Arena Sport col Futsal Prato (30), secondo in classifica; difende il quarto posto, invece, il Bagnolo (24), che alle 18 gioca sul campo del Balca Poggese (20). In C2 incroci ad alta quota: alle 14,30 il Guastalla (30), secondo, fa visita ai ferraresi del Ponte Rodoni (25), che stazionano ai piedi del podio; mezz’ora più tardi il Futsal Shqiponja (28), terzo, ospita a Castelnovo Sotto la capolista Pro Patria San Felice (36).