Calcio a 5. L’OR perde a Terni ed è fuori dalla Coppa Italia

Finisce a testa altissima, ma non senza rammarico, l’avventura dell’OR nella Coppa Italia di Serie A2. Il pass per le Final Four di Policoro svanisce a 6 secondi dal termine dei quarti (risultato finale 3-2), dopo che i granata erano stati in grado di rovesciare l’iniziale svantaggio sul campo dell’Unicusano Futsal Ternana, capolista in campionato: dopo l’1-0 umbro firmato da Almadori, sono Ruggiero e il portiere Guennounna a portare avanti la squadra di Margini, che subisce poi il beffardo 2-2 a una manciata di secondi dalla sirena conclusiva, risultato che manda le due squadre ai supplementari. L’OR, costretta a vincere vista la peggior classifica rispetto ai rivali, si scontra con due parate di Fagotti, poi capitola su tiro libero di De Michelis.

OR: Di Giorno, Edinho, Mereu, Halitjaha V., Caffarri, Arduini, Canale, Ruggiero, Guennounna, Halitjaha F., Aquilini, Mazzariol. All. Margini.

Reti: pt 14’49’’ Almadori (U); st 4’10’’ Ruggiero (OR), 14’39’’ Guennounna (OR), 19’54’’ De Michelis (U); sts 4’06’’ De Michelis (U).

Note: ammoniti Corpetti, De Michelis, Halitjaha V. e Mazzariol.