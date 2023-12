Calcio a 5. L’OR si fa riprendere dal Grosseto a 33 secondi dalla fine

ATLANTE GROSSETO

5

OR REGGIO EMILIA

5

ATLANTE GROSSETO: Guarducci, 5 El Mahdi, 6 Baluardi, 7 Zanella, 8 Gianneschi, 10 Mateo, 20 Liburdi, 23 Brunelli, 24 Agnelli, 26 Poggiaroni, 75 Cipollini, 89 Imperato. All. Izzo.

OR REGGIO EMILIA: 1 Lafia, 7 Edinho, 9 Lafif, 10 Halitjaha V., 12 Arduini, 13 Canale, 14 Santoriello, 15 Ruggiero, 20 Guennounna, 22 Halitjaha F., 23 Aquilini, 29 Mazzariol. All. Margini.

Arbitri: Galasso di Aprilia e Filannino di Jesi (Crono: Scifo di Firenze)

Reti: pt 8’41’’ Ruggiero (OR); st 0’34’’ Mateo (A), 7’21’’ Ruggiero (OR), 9’02’’ Zanella (A), 11’34’’ Baluardi (A), 12’08’’ Ruggiero (OR), 13’15’’ Edinho (OR), 17’39’’ El Mahdi (A), 18’35’’ Arduini (OR), 19’27’’ Zanella (A).

Note: espulsi per doppia ammonizione Mateo (A) al 4’19’’ st, Halitjaha V. (OR) al 9’22’’ st e Liburdi (A) al 18’05’’.

OR Reggio Emilia (17) raggiunta nel finale sul campo dell’Atlante Grosseto (10). La formazione granata sogna a lungo di conquistare la quarta vittoria consecutiva, prima di impattare 5-5: il protagonista di giornata è Ruggiero, che segna l’unica rete del primo tempo, mentre nella ripresa è l’ex Mateo (poi espulso) ad impattare. Ancora Giuseppe Ruggiero (foto) firma la seconda rete granata, i toscani piazzano il break e sorpassano, ma è un uno-due firmato ancora da Ruggiero (tripletta) e da capitan Edinho a far sognare il colpo da tre punti; a 2’ dalla fine Grosseto pareggia nuovamente, Arduini firma il 5-4 ma a spegnere le illusioni è un tiro libero di Zanella a 33 secondi dalla fine, che impedisce alla squadra di Margini di avvicinare le alte sfere della graduatoria di Serie A2. In Serie B sorride la Real Casalgrandese (14), che batte 5-1 in casa la Vigor Fucecchio (8), trascinata dalle doppiette di Vasquez e Marzano, mentre a completare lo score è Ben Saad; sconfitta a testa alta per il Bagnolo (12), che prosegue nel periodo no cadendo 5-4 sul campo del Futsal Prato (22), seconda forza del torneo: non bastano le reti di Maretti, Marra, Muto e Simonetti.