Calcio a 5. L’OR vince ancora e aggancia la quarta piazza

Seconda vittoria consecutiva per l’OR Reggio Emilia (13), che aggancia la quarta piazza della classifica di Serie A2 sbancando il campo dell’History Roma 3Z (7). E’ l’inizio a spianare la strada agli uomini di Margini, che colpiscono dapprima con Ruggiero, poi un tacco al volo di Mazzariol; Arduini, al 4’, si presenta puntuale sul cross di Ruggiero e mette a segno lo 0-3, mentre al 6’ Edinho fa poker. Col risultato già in ghiacciaia, i granata fanno debuttare il baby Mereu e resistono senza assilli ai tentativi di rimonta degli avversari, che schierano per lunghi tratti il portiere di movimento, trovando poi il definitivo 5-0 nella ripresa con Mazzariol. In Serie B non c’è gloria per le formazioni reggiane, entrambe sconfitte: cade 3-2 in trasferta il Bagnolo (12), che si arrende non senza combattere di fronte alla capolista Futsal Pontedera (18), con reti di Maretti e Neviani. Stop casalingo, invece, per la Real Casalgrandese (8), battuta 5-2 al PalaKeope dalla Sangiovannese (12) nonostante le singole di Ben Saad e Julian Vasquez.

Nella Coppa Emilia di Serie C2 la seconda giornata della fase eliminatoria vede il successo 2-0 nel derby reggiano del Futsal Guastalla (6) contro il Futsal Shqiponja (0): grazie alle reti di Mingione e Muraca i rosso-blu restano al comando del girone insieme alla Pro Patria San Felice.