Calcio a 5. Mc si rinforza con Lozano, il Sassuolo vuole ripartire. La Pro Patria cerca la 12esima vittoria di fila

Torna in campo dopo il turno di sosta l’A2 Elite ma per il Modena Cavezzo c’è il riposo nella 5^ di ritorno. I gialloblù però hanno inserito in rosa l’argentino con passaporto portoghese Tomas Lozano (2004) ex Rosario, che ha convinto dopo qualche settimana di prova.

SERIE C1. In campo la 5^ di ritorno e dopo un avvio di 2024 col freno a mano tirato (2 punti in 3 gare) il Sassuolo scivolato a -4 dalla vetta cerca rilancio oggi a Palagano (ore 16) nel big match X Martiri che lo affianca al 3° posto. Sfida salvezza da non sbagliare, invece per il Montale ultimo, che va a Imola (ore 15) sul campo dei Rossoblù Imolese che precedono di 3 punti gli orange e il Rimini. Clas. Villafontana e Faenza 35, Sassuolo e X Martiri 31, Crevalcore 28, Parma 19, Forlì e Baraccaluga 18, Aposa 17, Rossoblù Imolese 10, Montale e Rimini 7.

SERIE C2. La capolista Pro Patria San Felice cerca la 12esima vittoria di fila, dopo aver allungato a +6 sul 2° posto: nella 4^ di ritorno i giallorossi sono attesi a San Cesario (ore 16) dal derby con un’Emilia Futsal quarta e in gran forma dopo 2 colpi esterni consecutivi. La Pro Patria spera in una mano da parte del Nonantola (2 vittorie di fila), che alle 15 viaggia sul campo del Guastalla secondo per tenere vivo il sogno playoff distanti 4 punti.

SERIE D. La 4^ di ritorno si è aperta ieri sera con l’anticipo fra United Carpi e Legione Parmense, oggi alle 15 la Virtus Cibeno riceve il Celtic secondo della classe.

