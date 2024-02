Calcio a 5 Nel campionato di Serie C1. Il Città di Massa rallenta. Solo un pari a Rapolano

Ibs Le Crete

2

Città di Massa

2

IBS LE CRETE: Tarice, Rossi, Piroli, Di Tommasi, Mariottini, Juan Pina, Bonifacio, Bischeri M., Bischeri F, Arguig, Aque. All. Bernardini.

CITTÀ DI MASSA: Dodaro, Verduci, Barsotti, Zoppi, Ricci, Michelotti, Laaribi, Donati, Carducci, Bedini, Bendinelli. All. Bertucci.

Arbitri: Oragani e Pungelli di Firenze.

Marcatori: 7’ pt e 32’ st Bedini (M); 26’ pt e 26’st Juan Pina (I).

RAPOLANO TERME – E’ un pari che rallenta la marcia d’alta classifica del Città di Massa in Serie C1 quello raccolto nell’angusta palestrina del piccolo comune senese ma accolto ugualmente con sollievo perché arrivato a soli 5 secondi dal triplice fischio finale. Dodaro e compagni hanno dovuto soffrire contro una squadra perfettamente a suo agio nel proprio habitat. Gli apuani si sono portati in vantaggio al 7’ con Bedini ma al 26’ è arrivato il pari di Juan Pina. Nella ripresa tante azioni da gol da ambo le parti ma anche grazie alle ottime prestazioni dei portieri si è rimasti 1 a 1 sino a 4’ dalla fine. A quel punto il Città di Massa si è fatto sorprendere su un corner ed ancora Juan Pina ha siglato quello che sembrava poter essere il gol decisivo. Gli apuani, invece, hanno prima colpito una clamorosa traversa al 29’ e poi trovato il gol del pari all’ultimo minuto di recupero con Bedini.

"Siamo entrati subito con la testa giusta in un campo dove non è facile esprimersi al meglio – ha commentato l’autore della doppietta –. Faccio i complimenti ai compagni perché davanti avevamo una squadra forte a cui, in casa, pochi sono riusciti a strappare punti. Pareggio, secondo me, giusto".

Classifica: 54 Versilia, 47 Futsal Torrita, 46 Monsummano, 44 Città di Massa, 43 San Giovanni, 36 Alberino, 34 Tau Futsal, 29 Ibs Le Crete, 24 La 10 Livorno, 23 Verag Villaggio, 21 Virtus Poggibonsi, 16 Five To Five, 15 Deportivo Chiesanuova, 12 GF Rione C5, 8 Firenze C5.

Gianluca Bondielli