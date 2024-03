Calcio a 5, oggi in campo alle 20,30 al PalaMegabox contro Cosenza. Scarpitti lancia l’Italservice: "Prendiamoci i playoff»

Oggi alle 20,30 al PalaMegabox, arriverà la Pirossigeno Cosenza. E’ quintultima giornata di serie A, con il campionato che ha già fornito due verdetti: l’Olimpus Roma ha matematicamente vinto la regular season e l’Olimpia Verona è aritmeticamente retrocesso in A2 Élite. L’Italservice è ottava. "La gara di stasera arriva a completamento di una settimana impegnativa con tre sfide ravvicinate che può valere molto in ottica playoff – dice mister Fausto Scarpitti –. Le due vittorie raccolte contro Genzano e Verona ci hanno permesso di riconquistare l’ottavo posto che ci era sfuggito solo la scorsa settimana e ora contro il Cosenza abbiamo la grande occasione di poter consolidare l’ottavo posto". E presenta la gara di oggi: "L’avversaria di turno, seppur impelagata nella lotta per non retrocedere, ha dimostrato di avere valori importanti, riuscendo a mettere in difficoltà tutte le grandi del campionato. E’ reduce da un pareggio casalingo contro la Came Treviso, dopo essere stata in vantaggio fino a pochi secondi dalla fine, e ha la necessità di raccogliere punti per evitare i playout, una motivazione forte che la rende ancor più temibile".

Poi parla della sua squadra: "Noi siamo in un buon momento e siamo decisi a non rallentare per centrare l’obiettivo post season. I ragazzi sono concentrati e consapevoli di poter allungare la striscia positiva, ma ci sarà da vincere un’altra importante battaglia dinanzi il nostro pubblico, che per tutta la stagione è stato la nostra arma in più". Martedì sera a Verona tra i migliori è risultato il portiere Davide Putano che spiega: "Giochiamo ogni tre giorni da tempo, è stato un calendario molto impegnativo. Trasferte lunghe, allenamenti, ma per fortuna siamo arrivati alla fine. Manca un passo importante, con il Cosenza, poi ricaricheremo le pile. Vogliamo prenderci questi playoff. Subiamo pochi gol ultimamente? La squadra, quest’anno, conta su una buonissima difesa, è merito dei ragazzi. Io decisivo? Io mi limito a dare il mio contributo, sono lì per parare e non posso lamentarmi della fase difensiva dei miei compagni. Siamo reduci da una gara non semplice, mi dispiace per la retrocessione del Verona. Parliamo di una squadra che non merita quei punti in classifica". Quanto ai suoi colleghi di reparto, "non mi piace molto parlare degli altri portieri, non sono io a doverne commentare il rendimento. Di certo, è molto positivo il rendimento di Daniele Ducci, dell’Olimpus, ma anche la vecchia guardia si sta ben comportando. Purtroppo, essendo un campionato molto equilibrato quest’anno, ogni errore di un portiere lo si nota di più. Colgo l’occasione per complimentarmi con l’Olimpus, hanno vinto agevolmente la regular. Noi puntiamo ai playoff, perché poi sarà tutto un altro campionato".

Beatrice Terenzi