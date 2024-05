Calcio a 5. OR: l’Under 19 è tra le prime otto d’Italia

L’Under 19 dell’OR Reggio Emilia è tra le prime 8 formazioni d’Italia. La vittoria nel duplice match degli ottavi col Futsal Pontedera vale per i ragazzi di Adam Parutto l’accesso ai quarti di finale, dove domenica affronteranno all’Arena Sport nel match d’andata i detentori della Coppa Italia di categoria dell’Olympus Roma, che poi ospiteranno il return match sette giorni dopo la PalaOlgiata. I numeri dell’OR Reggio Emilia nel campionato Under 19, finora, sono stati impressionati: 20 vittorie in altrettanti match di regular season, cui vanno sommati i 132 gol fatti ed i 30 subiti, tali da permettere di avere il miglior attacco e la difesa meno battuta del girone. "Sulla carta abbiamo davati una duplice sfida proibitiva ed è bello solo pensare di affrontarla. E’ una soddisfazione immensa, che corona un percorso di due anni importanti per questo gruppo: il sogno è qualificarci per le Final Four, consci di avere ora davanti un ostacolo importante ma abbiamo tanta voglia di scendere in campo e di giocarci le nostre chances" spiega il presidente Giuseppe Sagaria.