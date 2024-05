Calcio a 5. OR, primo atto con Bologna. Obbiettivo la Serie A2 Elite Il secondo turno dei playoff di Serie A2 vede l'OR Reggio Emilia sfidare il Bologna Futsal in trasferta. Il derby promette emozioni, con la vincente che accederà alla finale per la promozione in A2 Elite. Entrambe le squadre arrivano da vittorie importanti e si preparano per un match equilibrato.