Calcio a 5. OR strepitosa: 7-4 alla Dozzese

Splendida affermazione dell’OR Reggio Emilia (26) a Imola. La formazione di Margini, dopo il successo di mercoledì in Coppa Italia, si impone 7-4 sul campo della Dozzese (28) e si porta a due sole lunghezze dal secondo posto della classifica, con una partita in meno rispetto ai rivali. E’ il primo tempo, praticamente perfetto, a fare la differenza: al 20’, infatti, i granata sono avanti 5-0 grazie alle doppiette di Ruggiero e Mazzariol, oltre al gol in apertura di Fation Halitjaha; nella ripresa i bolognesi segnano 3 reti, guidati dall’ex Kaos Kaka, per poi capitolare sotto i gol di Ruggiero e Valtin Halitjaha.

In Serie B kappao tennistico per la Real Casalgrandese (18) che interrompe la serie positiva sul campo del Futsal Pontedera (33), primo della classe: in Toscana, infatti, gli uomini di Checa rimediano un severo 6-0.

Il Bagnolo (24) si impone invece in casa col Boca Livorno (18), battuto al termine di un match ricco di reti con il punteggio di 12-8.

In Serie C2 niente da fare per il Futsal Guastalla (24), travolto in casa dalla capolista Pro Patria San Felice (30), che sbanca il PalaChiarelli con autorità, imponendosi 4-0.

Inattesa sconfitta esterna, invece, per il Futsal Shqipoja (25), che torna a mani vuote dalla trasferta estense sul campo del Ponte Rodoni (19), perdendo 6-3: nelle fila reggiane non bastano la doppietta di Kabashi e la singola di Sula: la capolista ringrazia e vola a +5.

Donne. Cambio in panchina a Bagnolo. Mentre il campionato di Serie B femminile osserva il turno di riposo, la società giallo-nera ha esonerato mister Simone Nobile, che lascia la squadra all’ultimo posto della graduatoria con un solo punto all’attivo. A provare a guidare la squadra nella difficile impresa di centrare la salvezza sarà Maurinho, ex giocatore d’alto livello ai tempi della Giemme.