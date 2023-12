Calcio a 5, periodo di sosta per la Kappabi

La Kappabi Futsal Potenza Picena ha chiuso il 2023 con la vittoria nella sfida contro l’Atlante Grosseto. Ora i giallorossi sono attesi da un turno di sosta per la Nazionale, nella prossima settimana i potentini osserveranno il turno di riposo. I giocatori sono attesi da un grande lavoro nelle prossime settimane. "Ora – dice il centarel giallorosso Riccardo Rossi – utilizzeremo questo lungo periodo di pausa per lavorare sodo tra palestra e campo. Si dovrà fare in modo di arrivare pronti il 6 gennaio contro Reggio Emilia, che sicuramente sarà la partita decisiva per l’accesso alla coppa. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione".