Calcio a 5 playoff: partita di ritorno contro Potenza Picena. OR, serve la remuntada per andare in finale

Operazione "remuntada" per l’OR Reggio Emilia. Dopo aver perso 3-1 sette giorni fa a Potenza Picena nell’andata del primo turno dei playoff, la squadra cittadina ospita alle 16 all’Arena Sport i marchigiani con l’obiettivo di rovesciare il punteggio e accedere così alla finale promozione per andare in Serie A2 Elite, dove incontrerà una tra Bologna Futsal e Dozzese (all’andata quest’ultima si è imposta 1-0). Gli uomini di Margini, che in questo finale di stagione hanno decisamente rallentato e non vincono da 5 gare, proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo, affidandosi all’esperienza dei vari Edinho, Mazzariol e Guennounna, mentre dall’altra parte occorrerà far attenzione alle giocate dell’allenatore-giocatore Nikinha, oltre a Renan Pizzo e Gomez. In perfetto equilibrio i precedenti stagionali: oltre al già citato kappao della scorsa settimana, l’OR ha vinto in regular season davanti al pubblico amico con un netto 8-2, oltre a pareggiare 4-4 sul campo avversario. In caso di medesimo scarto rispetto all’andata si andrà ai supplementari e, in caso permanesse ancora l’equilibrio, l’OR passerebbe il turno grazie al miglior piazzamento in classifica.

A spronare la squadra è il presidente Giuseppe Sagaria, che chiede ai suoi un regalo di compleanno, avendo spento ieri le candeline: "Ad inizio stagione avevo chiesto una salvezza tranquilla ai ragazzi e abbiamo chiuso la stagione regolare con un secondo posto prestigioso, ultimi ad arrendersi di fronte alla marcia dell’Unicusano Ternana. Comunque vada la sfida con Potenza Picena, la nostra annata sarà soddisfacente, perchè abbiamo tenuto alto il nome di Reggio Emilia in giro per la penisola".

La rimonta è tutt’altro che banale: "Sette giorni fa siamo stati meno cinici dei nostri rivali, che sono una squadra di ottimo livello, e, se non fai gol, non vinci. Comunque, lo ribadisco: se anche la nostra stagione finisse qui potremmo catalogarla come intensa, bella e soddisfacente. Ma faremo di tutto per proseguire nel nostro percorso".