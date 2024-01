Calcio a 5. Potenza Picena è incappato nel terzo ko di fila

Il nuovo anno continua a non andare d’accordo con la Kappabi Futsal Potenza Picena, incappata nel terzo ko di fila nel girone B della A2 di calcio a5. Non era un impegno facile perché i potentini se la son vista contro la Dozzese, seconda forza, e la battuta d’arresto poteva essere messa in preventivo, ma c’è rammarico perché in avvio di ripresa il tabellone luminoso indicava il punteggio di 3-1. Poi la corrazzata imolese è venuta fuori grazie anche al brasiliano Kakà. La squadra resta al 5° posto e sabato dovrà proteggerlo nel ravennate dal Russi che insegue a -3. In B invece Recanati è tornato al successo superando 7-6 un Cerreto d’Esi presentatosi ultimo in classifica ma combattivo. I leopardiani si son ripresi il terzo posto. Nella parte bassa del gruppo D, sconfitta per il Cus Macerata nella proibitiva trasferta di Senigallia. L’Audax Sant’Angelo vice capolista ha vinto con un impetuoso 9-1.

Andrea Scoppa