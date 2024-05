Calcio a 5: quarti di finale playoff, oggi alle 19 gara decisiva contro l’Olimpus. Italservice, la carica di Marinelli:: "A Roma faremo una grande gara»

Il pass per la semifinale dei playoff scudetto di serie A verrà assegnato oggi dalle 19 a Roma contro l’Olimpus. L’Italservice ha rimandato tutti i discorsi a Ggara3 dopo la bella vittoria di gara2 di lunedì sera al PalaMegabox. L’ultimo e decisivo atto della serie si disputa al PalaOlgiata della capitale, già sede di gara1 (diretta su futsalv.it). "La partita di lunedì sera è stata una delle gare più emozionanti vissute al PalaMegabox – racconta la presidente Simona Marinelli –. Ho scritto a capitan Tonidandel la mattina seguente, dicendogli che negli anni passati vincere era quasi un dovere. Questo gruppo, invece, ci ha fatto riscoprire la gioia e la voglia di lottare sempre. Dopo la brutta prova in gara1, abbiamo cercato tutti di dare una scossa alla squadra e i ragazzi hanno risposto alla grande, ci hanno trasmesso grande grinta. Abbiamo visto la volontà di dare tutto. Anche la cornice di pubblico è stata bellissima, con tanto entusiasmo". Sul match da dentro o fuori di oggi la numero uno del club di Pesaro dice: "Andremo a Roma con umiltà, sempre consapevoli della grande forza dell’Olimpus che è la capolista della regular season. Andremo con tutte le nostre capacità, con un grande sostegno di tutti noi della società e dei tifosi. Come più volte sottolineato da mio marito Lorenzo Pizza, noi ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto e ci crederemo fino alla fine. Ogni partita si può vincere o perdere, l’importante è vedere un incontro in cui i nostri giocatori danno il massimo". Chi vince affronta in semifinale Meta Catania o Genzano.

b. t.