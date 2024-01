Calcio a 5. Recanati, Il Comune ha premiato Taffi

Elia Taffi del Recanati Calcio a 5 è stato omaggiato dall’Amministrazione comunale leopardiana. Il classe 2005 ha ricevuto un premio per celebrare un 2023 che lo ha visto protagonista. A giugno è stato chiamato dalla Nazionale Under19 futsal e ha preso parte alla trasferta in Croazia dove gli azzurri hanno giocato i test contro Croazia e Portogallo. Poco prima si era messo in luce alla Futsal Future Cup, torneo per i migliori classe 2005 italiani. A Salsomaggiore Terme con i più promettenti coetanei della penisola aveva brillato segnando 3 reti militando per la Rappresentativa Centro Nord. In questa stagione Taffi sta difendendo i colori giallorossi in B nazionale, dove Recanati è in zona playoff, e con l’Under19.

Andrea Scoppa