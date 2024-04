Calcio a 5: sconfitta casalinga con l’atlante grosseto. Male l’OR: un punto nelle ultime tre gare

Un solo punto nelle ultime tre gare per l’OR (36), che cade 4-3 in casa con l’Atlante Grosseto (18) al termine di una gara in altalena. La squadra di Margini va tre volte in vantaggio: a inizio primo tempo con Edinho e nella ripresa con la doppietta di Ruggiero, ma gli ospiti riescono sempre a pareggiare e a poco più di 1’ dalla fine piazzano il sorpasso con Falaschi, abbandonando l’ultima piazza. L’OR viene raggiunta al secondo posto in A2 dal Bologna.

In B Real Casalgrandese (33) e Bagnolo (32) si giocheranno l’approdo ai playoff negli ultimi 40’ stagionali: i ceramici, che occupano la quinta e ultima piazza utile per accedere alla post season, regolano 5-3 in trasferta la Vigor Fucecchio; a -1, però, non mollano i giallo-neri, che superano 6-4 in casa il Futsal Prato (38), secondo della classe, e sperano ancora nel sorpasso. Sabato la Real chiude in casa con il Balca Poggese, mentre Bagnolo gioca sul campo del già retrocesso Sant’Agata.