Calcio a 5 seri A2. Dozzese senza scampo. La Buldog ha più fame

La Buldog Lucrezia, serie A2 calcio a 5, conquista tre punti d’oro contro la Dozzese. I ragazzi di mister Elia Renzoni sfoderano una prestazione convincente contro una compagine in piena lotta per i play-off e si impongono per 5-4. Successo di platino per i "cagnacci" che salgono a quota 19 in classifica generale, in vista del forcing finale per la salvezza. Mister Renzoni si presenta all’appuntamento senza Taurisano e Campo, fuori per squalifica. Primo tempo di marca gialloblu, con i padroni di casa che tengono bene le redini del gioco, passando in vantaggio con Piersimoni su punizione, ma raggiunti sul pari da Drago.

I "cagnacci" sono in giornata e Sabatinelli dalla distanza, su punizione, e doppio Piersimoni sul finale di primo tempo piazzano il punteggio sul 4-1 con cui si va al riposo lungo. Nella ripresa i gialloblu tengono bene il campo e non riescono a trovare il quinto gol, con la Dozzese che schiera il quinto di movimento. La partita viene giocata ad alti ritmi e la Dozzese esce alla distanza accorciando con i gol di Martella e Kakà per il 4-3. Risponde a stretto giro Piersimoni, di tacco, per il 5-3 che sembra dare tranquillità ai padroni di casa ma la partita non è affatto chiusa e al 17’ Badahi sigla il gol del 5-4 che lascia aperto il match fino agli ultimi istanti. I "cagnacci" reggono bene l’urto e conquistano tre punti preziosi. Una bella vittoria per la Buldog Lucrezia che conferma ancora una volta di avere tanto cuore ma anche di avere una grande forza di squadra. "È stata una partita intensa – afferma mister Renzoni –. Dobbiamo ancora lottare nelle prossime due partite per conseguire la salvezza. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi ma dovremo essere in grado di recuperare energie fisiche e mentali perché anche le scorse partite sono state molto intense, come quella di domenica scorsa. Comunque questi sono sicuramente tre punti pesanti per la corsa verso la salvezza".

b.t.