Calcio a 5 serie A Coppa Italia. Pesaro per le Final four

Oggi alle 19 a Roma l’Italservice (nella foto Barrichello) affronta l’Olimpus per i quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince va alle Final Four di Policoro (Matera) del 19 e 30 marzo. Pesaro in regular season è ottava, Roma è prima. "Guardando la classifica il risultato pare già scontato – esordisce il dg Nicola Munzi –, però, in virtù anche dei numeri delle ultime prestazioni, arriviamo nel capoluogo con la consapevolezza dei nostri mezzi. Andremo quindi a giocarci il tutto per tutto, fiduciosi delle nostre potenzialità". Del resto anche venerdì scorso in campionato i biancorossi hanno dimostrato di essere una squadra che non muore mai: "Contro la Meta Catania eravamo sotto di tre gol e abbiamo rimontato – ricorda Munzi –, quindi andiamo a Roma con la consapevolezza che possiamo giocarcela contro tutti, anche contro la capolista. Ma è chiaro che sarà una impresa molto difficile, anche perché loro giocano in casa. Per provare a vincere sarà necessario arginarli in attacco, l’Olimpus è infatti il miglior attacco del campionato". Venerdì 23 febbraio ritorna il campionato: ad Avellino alle 20,30 contro il Sandro Abate.

b.t.