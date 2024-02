Calcio a 5 serie A, domani (ore 16) l’Italservice torna in campo. Pesaro a Pomezia

L’Italservice Pesaro torna in campo dopo la sosta per la Nazionale, domani con la Fortitudo Pomezia (ore 16) al PalaLavinium di Pomezia. Per Tonidandel e compagni l’obiettivo è chiaro: ripartire da dove ci si è fermati. L’Italservice viene da quattro ottimi risultati: in campionato, il pareggio a Torino con la L84 e le due vittorie casalinghe di fila con Feldi Eboli e Came Treviso, in Coppa Italia la vittoria sul terreno della Sandro Abate Avellino negli ottavi di finale di Coppa Italia che ha consegnato a Pesaro il pass per i quarti. Dice il dg Nicola Munzi. "Ci attende la gara più difficile che potesse capitarci in questo momento – dice Munzi –. Giocheremo su un campo tradizionalmente difficile per tutti. Hanno cambiato allenatore poche settimane fa, hanno grande voglia di risalita".

Pesaro, quinta in classifica, vuole però confermarsi fra le big. "Dobbiamo riprendere la scia fermata dalla sosta – ribadisce il Direttore Generale –. Abbiamo entusiasmo e fiducia nei nostri mezzi, dopo un mercato invernale intenso, che ha modificato il nostro roster in maniera significativa. Abbiamo salutato alcuni calciatori che erano qui da tanti anni, come Canal e De Oliveira, oltre a Dener dopo metà stagione con noi, ne abbiamo accolti quattro nuovi che si sono inseriti subito bene come Mohabz, Juan Fran e Caruso, che hanno già giocato e fatto bene, nonché Barichello che deve ancora debuttare con la nostra maglia. Approfitto per ringraziare pubblicamente coloro che sono partiti e, altrettanto, per ribadire un grande in bocca al lupo agli ultimi arrivati. E’ stato un mercato in cui abbiamo cercato di abbinare esigenze tecniche a quelle del portafoglio. Siamo soddisfatti del lavoro svolto". I primi segnali ci sono stati. Ora l’Italservice Pesaro cerca conferme e quindi continuità. A partire dal difficilissimo match di sabato a Pomezia.

b.t.