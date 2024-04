Calcio a 5 serie A. Italservice a Viterbo, trasferta vista playoff

Dopo la pausa per la Nazionale il campionato di serie A, ecco la penultima giornata della regular season. L’Italservice oggi alle 18 e a Viterbo per consolidare la sua posizione nella griglia dei playoff che ancora non è matematica. In campo romano è però molto insidioso, perché la squadra di casa è affamata di punti per salvarsi. I biancorossi, dal canto loro, hanno bisogno di vincere per poi giocarsi tutto bell’ultimo turno quando al PalaMegabox arriva il Napoli di mister Colini. Dunque nella penultima giornata della stagione regilare l’Italservice cerca lo scatto decisivo verso i playoff. Ma sarà dura contro Giacomo Lamedica (grande ex) e compagni che cercano disperatamente di restare nella massima serie. "Ci attende una partita importantissima – dice il vice tecnico Paolo Del Grosso che è anche allenatore dei portiere –, siamo artefici del nostro destino in ottica playoff. Ci arriviamo bene, anche grazie alla sosta della scorsa settimana. Abbiamo lavorato bene, con serenità e precisione. Per quanto riguarda le motivazioni dei nostri rivali, non ne voglio parlare. Punterei sulle nostre, che devono essere molto più forti. Non dovremo lasciare alibi o dubbi su chi vorrà e dovrà portarsi a casa i tre punti".

Del Grosso ne approfitta per analizzare il rendimento dei suoi portieri: "Sono molto contento del lavoro dei quattro guardiani della prima squadra. Putano sta disputando un’ottima stagione, garantendo un elevato numero di partite ad alto rendimento. Luberto si è sempre fatto trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa. Mariani sta disputando i suoi campionati regionali, garantendo un buon livello di allenamento in prima squadra. La piacevole rivelazione è Andrea Petrucci, che si è fatto volere bene da tutto l’ambiente. Ha lavorato sodo per reggere il livello degli allenamenti con la prima squadra. I risultati parlano per lui, come l’ottima prestazione e la vittoria del titolo regionale con l’Under 21". Per Del Grosso, a stagione terminata, inizierà come di consueto un’estate da vivere a mille all’ora con la sua Paolo Del Grosso – Goalkeepers Coach: "Come ogni anno, riecco il Goalkeeper Camp Intesivo, giunto alla sesta edizione. Si svolgerà a Pesaro, dal 20 al 23 giugno e ci saranno sempre più relatori e allenatori direttamente dalla serie A. Ma soprattutto, avremo una grande new entry, ossia Rafa Fernández, viceallenatore e preparatore dei portieri della Jimbee Cartagena, Serie A spagnola. Sabato 22, insieme a lui, ho organizzato un clinic formativo aperto a tutti. Non mancherà il Goalkeeper Camp On Tour, in giro per l’Italia. Abbiamo già fissato delle tappe a Prato, Monza e Rapolano Terme. Stiamo lavorando per ulteriori tappe".

b. t.