Calcio a 5 serie A. Italservice, il patron Pizza: "Grazie al mercato abbiamo trovato la chimica giusta»

Il campionato è fermo per la Nazionale. L’Italservice torna a giocare sabato 10 febbraio, quando i biancorossi andranno a fare visita alla Fortitudo Pomezia. "I nuovi arrivati hanno dato nuova linfa alla squadra – dice il patròn Lorenzo Pizza –, ora siamo in piena zona playoff e vogliamo restarci fino alla fine e regalare qualche bella soddisfazione al nostro meraviglioso pubblico". Pesaro nelle ultime settimane ha centrato quattro ottimi risultati, sia in campionato che in Coppa Italia. In Serie A sono arrivati 7 punti su 9 nei tre scontri con L84 (pareggio in trasferta), Feldi Eboli e Came Treviso (entrambe in casa), mentre in Coppa i biancorossi hanno vinto gara secca degli ottavi ad Avellino a domicilio della Sandro Abate e si sono qualificati per i quarti di finale in programma martedì 20 febbraio sul campo dell’Olimpus Roma. Non solo prestazioni e risultati, ma anche un pubblico di nuovo in grande crescita: "Sono molto contento del rendimento della squadra nel nuovo anno – dice Pizza –. Dopo un finale di 2023 sottotono, noi della società abbiamo parlato coi ragazzi per spronarli a fare meglio. Abbiamo aggiustato l’organico, abbassando l’età media e puntando molto sulle motivazioni dei calciatori. Ne è venuto fuori un bel mix che perlomeno in queste prime apparizioni ha fatto molto bene. Nell’ultima gara vinta con la Came Treviso, anche i meno giovani che erano qui da agosto sono sembrati più determinati e agguerriti del solito. Grazie a tutti i collaboratori per il mercato"

b.t.