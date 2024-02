Calcio a 5 serie A: oggi alle 20,30 al PalaMegabox contro una big e con la carica della presidente Simona Marinelli. "Italservice, contro Catania puoi farcela»

Il tour de force dell’Italservice inizia stasera. Alle 20,30 al PalaMegabox arriva la Meta Catania. Dice la presidente del Pesaro Simona Marinelli (foto) "Gara molto difficile contro un’altra big, con un roster molto competitivo, speriamo di finalizzare di più rispetto all’ultima partita". La numero uno del club biancorosso si riferisce all’incontro con Pomezia perso da capitan Tonidandel e soci per 2-1 in trasferta. Ma oggi l’Italservice gioca davanti al suo pubblico: "Proviamo a giocarcela, pur essendo consapevoli di trovarci di fronte un avversario molto agguerrito e forte". Pesaro nelle ultime uscite ha comunque cambiato passo, c’è più convinzione e derminazione, l’atteggiamento è propositivo: "Si è una squadra più rapida e veloce, i nuovi innesti hanno portato quella grinta che mancava, sicuramente i cambi fatti sono stati azzeccati e hanno comunque dato fiducia alla squadra".

Un mercato coraggioso, ma che si è rivelato azzeccato: "La società è molto soddisfatta di come si è mossa sul mercato invernale, guadagnando in rapidità, l’arrivo dei nuovi giocatori è stato ben accolto anche dai compagni trovando subito una bella compattezza". La Marinelli poi racconta anche come si sente al suo primo anno da presidente del calcio a 5 della sua città, una squadra blasonata e amata: "Sono contenta e mi trovo bene soprattutto perché ho la sicurezza di essere sostenuta da Lorenzo Pizza che è la vera guida e il motore di tutto". Dopo Catania l’Italservice tornerà di nuovo in campo martedì 20 febbraio alle 19 a Roma per la Coppa, poi venerdì 23 (tre giorni dopo) alle 20.30 ad Avellino con la Sandro Abate per il campionato, martedì 27 alle 19 in casa col Ciampino e sabato 2 marzo alle 18 sul campo del Sala Consilina. Insomma ci sarà da pedalare.

b.t.