Calcio a 5 serie A: oggi alle 20.30 al PalaMegabox. Mercato: la società libera Matheus. L’Italservice sfida i campioni d’Italia e saluta Dener

L’Italservice è in forma e vuole continuare a fare bene nonostante in arrivo ci sia una corazzata. I campioni d’Italia in carica dell’Eboli sono avvisati. Oggi alle 20,30 al PalaMegabox arriva la Feldi. E’ la prima partita casalinga del 2024. Dopo la grande reazione di Torino, Pesaro vuole tornare a esultare per un bottino pieno. Consapevole, però, di giocare contro una delle grandi favorite per la vittoria dello scudetto. Vavà, autore del 2-2 contro la L84 e grande ex di giornata, presenta il big match: "E’ sempre bello rivedere degli amici, ma saranno appunto degli amici solo al termine dei 40 minuti effettivi – dice il giocatore biancorosso –. Abbiamo fame di punti. Sarà una gara molto equilibrata, dove gli scudettati vorranno tornare con un risultato positivo. Noi però abbiamo perso troppi punti in casa nostra, daremo tutto per fare risultato. Chi sbaglierà meno, vincerà".

Vavà racconta il peso specifico del suo gol in Piemonte: "Credo che sia stato importante, come tutti gli altri. Non stiamo segnando molto nell’ultimo periodo e quindi ogni centro diventa fondamentale per la dinamica della partita e per il morale. Sappiamo di non essere stati brillanti nella prima metà di campionato. Purtroppo ci sono stati dei cambiamenti, adesso spero che non ce ne siano più, perché credo molto nel nostro gruppo. Nonostante ci sia diffidenza". Ed ora testa ai campani. Sarà un match stellare.

Mercato. L’Italservice saluta Matheus Dener, il giocatore non proseguirà la stagione in maglia biancorossa. La società in una nota lo ringrazia "per l’impegno profuso, augurandogli le migliori fortune sportive e non solo".

