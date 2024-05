Calcio a 5 SERIE A2. Buldog "brasiliana». Preso Zanella

La Buldog Lucrezia, serie A2 di calcio a 5, ha confermato mister Elia Renzoni. Un altro caposaldo sarà Felipe Manfroi che è stato confermato dal duo dirigenziale Pieri-Diotalevi consci del talento e dell’esperienza di un elemento come Manfroi. A lui si aggiunge un altro elemento di spicco, la prima "new entry" stagionale, nativa anch’essa dal Brasile. Si tratta di Ricardo Luiz "Zanella" Andrade, giocatore di peso classe 1989 per un duo "carioca" di tutto rispetto. Zanella, già visto nelle Marche con il Futsal Cobà, ha militato in diversi club tra A2 e A1, l’ultima l’Atlante Grosseto.

b. t.