Calcio a 5 serie A2 campionato. Lucrezia rialza la testa

Lucrezia torna al successo davanti al pubblico amico. I gialloblù si impongono per 5-1 contro l’Atlante Grosseto nell’importante sfida per risalire la china della classifica. I ragazzi di mister Elia Renzoni, con una bella prova di carattere, si rifanno della sconfitta di Prato subita mercoledì scorso. Avvio di match equilibrato tra le due formazioni che si affrontano a viso aperto. A metà del primo tempo la bella rete di Taurisano di testa. Dopo l’espulsione di Matteo, i gialloblù ne approfittano e trovano il raddoppio con Warid. I toscani, già ridotti dal punto di vista delle rotazioni, vanno in difficoltà e i "cagnacci" allungano con la doppietta di Taurisano. Gli ospiti accorciano ma nella ripresa Lucrezia gestisce il vantaggio e resiste al pressing dei toscani, trovando la rete del 5-1 con Manfroi che sfrutta una buona palla recuperata sull’attacco del quinto di movimento degli ospiti. "Dopo la sconfitta di Prato non era facile giocare un altro match importantissimo per la classifica in così pochi giorni – afferma mister Renzoni –, ma i ragazzi sono stati bravi e siamo riusciti a gestire bene le energie, facendo ruotare tutti gli effettivi".

b.t.