Calcio a 5 serie A2. Il Russi mostra Potenza

Tre punti di grande importanza, pur senza brillare, quelli conquistati dal Russi calcio a 5 nella trasferta di Porto Potenza Picena, vittorioso 2-1 contro la formazione locale. I due roster sono composti da giocatori piuttosto giovani e la mancanza di esperienza un po’ in campo si nota. Tanto che il primo tempo si conclude a reti inviolate.

La partita s’infiamma a poco più di 5’ dalla fine: Babini sfrutta la sponda centrale di Cianciulli ma colpisce la traversa, riprese la ribattuta e insacca. Al 39’, però, il Potenza Picena pareggia con Belleggia, perso a centro area dalla difesa romagnola. A una ventina di secondi dalla fine, Sposato avanza lentamente palla al piede verso centro campo e serve Spadoni che, tutto solo, appoggia in rete un rasoterra imparabile per Lugani per il 2-1 finale a favore dei ravennati.

Risultati girone B (15ª giornata): Buldog Lucrezia-Pontedera, Real Fabrica-Potenza Picena, Prato-Imolese, Russi-Grosseto, Grifoni-New Real Rieti. Riposa: Audax.

Classifica: Real Fabrica 34; Russi 27; Prato, Grosseto 24; Buldog Lucrezia 22; Grifoni 18; Imolese 17; New Real Rieti 16; Potenza Picena 10; Pontedera, Audax 7.

u.b.