Calcio a 5 - Serie A2 Elite. Futsal in crescita e sempre viva anche nelle sconfitte

La Futsal Cesena sta crescendo, ha già conquistato sei punti in cinque gare (ha anche già osservato il turno di riposo sabato scorso) ed è viva la convinzione di essere stata in partita sempre, anche nelle sconfitte (4-5) come quella contro la capolista Manfredonia che viaggia a punteggio pieno ed è la grande favorita per la promozione diretta e quindi un’avversaria-test per misurare i prograssi ed i passi avanti (ma anche difetti e manchevolezze) della formazione cesenate.

Poca esperienza e alcuni momenti a vuoto sono però le pecche di una squadra profondamente rinnovata da quella della scorsa stagione e che ha come obiettivo la salvezza, ossia evitare l’ultimo posto da retrocessione diretta e i playout, ossia il match tra penultima e terzultima.

Intanto Il finlandese Alasuutari dopo un avvio balbettante si sta inserendo con fiducia, ha realizzato tre reti e un assist nelle ultime gare, mentre il bomber Gardelli è andato in gol in tutte le cinque partite disputate e ha dimostrato di potere conciliare gli impegni di lavoro a Bologna con una certa continuità negli allenamenti in modo finora soddisfacente e produttivo, fatto per nulla scontato all’inizio.

Molto indicativa diventa ora la sfida di venerdì sera alle 19,30 a Reggio Calabria contro la Polisportiva Futura, uno scontro diretto considerando che i calabresi hanno totalizzato quattro punti in sei gare, anche se come organico non meritano una classifica così avara.

Da quella partita si potrà capire di più sulle reali potenzialità della Futsal che comunque, così come accadeva l’anno passato, è sempre un gruppo che non molla e in pratica ha perso le tre partite di misura.

E allora proprio per conferire maggiore spessore alla squadra allenata da Osimani (confermato, ricordiamolo fino al 2025) la società sta pensando di effettuare un paio di inserimenti nel prossimo mercato di dicembre per inserire maggiore spessore, qualità e soprattutto esperienza. La Futsal ha raggiunto la seconda serie nazionale e vuole fare di tutto per continuare un percorso da anni gradualmente positivo e salvarsi quest’anno è quello che serve per continuare in questo percorso.

Leonardo Serafini