Calcio a 5 serie a2. I play-off partono male per l’OR: a Potenza Picena ne prende tre

POTENZA PICENA

3

OR REGGIO EMILIA

1

KAPPABI POTENZA PICENA: Luciani, Diiorio, Nunzi, Pereira, Nikinha, Carnevali, Babucci, Rossi, Gomez, Belleggia, Tinteanu, Sgolastra. All. Moro.

OR REGGIO EMILIA: Di Giorno, Edinho, Halitjaha V., Arduini, Canale, Ruggiero, Miele Panico, Guennounna, Halitjaha F., Aquilini, Mazzariol. All. Margini.

Arbitri: Quartaronello di Messina e Coviello di Pisa (Crono: Errico di Ancona).

Reti: st 0’57 Nunzi (K), 2’18’’ Mazzariol (OR), 10’12’’ Gomez (K), 19’36’’ Pereira (K).

Note: ammoniti Balleggia, Arduini, Guennounna.

Stop esterno per l’OR Reggio Emilia nell’andata del primo turno dei playoff di Serie A2.

Edinho e compagni cadono 3-1 a Potenza Picena e dovranno ribaltare il punteggio nella gara di ritorno, in programma sabato prossimo in città: è nella ripresa, dopo una prima frazione molto tattica, che arrivano i gol, con Mazzariol che risponde a Nunzi proprio al rientro dagli spogliatoi. L’OR sembra avere le carte in regola per annullare, ma il portiere locale Luciani dice di no alle conclusioni di Ruggiero e del già citato Mazzariol, prima dell’allungo marchigiano firmato da Gomez e Pereira, quest’ultimo a segno ad una manciata di secondi dalla sirena conclusiva.