Calcio a 5, serie a2. Il ds Batocco:: "Potenza Picena merita i playoff»

Dopo il weekend pasquale riprenderà il campionato nazionale di A2 di calcio a5, ma per la Kappabi Futsal Potenza Picena il riposo continuerà. I giallorossi osserveranno il turno di stop e saranno spettatori di un sabato importante in quanto penultimo turno del girone B che potrebbe decidere le sorti playoff dei potentini. La neopromossa Kappabi è al 5° posto e ora dentro la post season, il team del duo Moro-Nikinha ha 5 punti di vantaggio sul Russi, però sabato rischia di ritrovarsi i romagnoli a -2. Il Russi ospiterà il Buldog Lucrezia più indietro ma a caccia di punti per essere al riparo dai playout, e inoltre l’ultimo turno sarà tostissimo perché i giallorossi riceveranno l’Olimpia Regium, seconda forza del torneo. Un match difficile per il valore degli emiliani e perché la Kappabi lo giocherà dopo 4 settimane senza gare ufficiali. "Questa pausa – afferma il ds Federico Batocco (foto) – ci servirà per recuperare un po’ di energie in vista del finale visto che sono convinto che giocheremo i playoff, i ragazzi se lo meritano perché dopo un inizio del girone di ritorno complicato hanno trovato la forza per reagire e per dimostrare il loro valore. La gara con l’Olimpia Regium sarà molto importante e sono certo che avremo voglia di rivalsa dopo la debacle dell’andata. Loro hanno in porta un ragazzo che con questa categoria centra poco o nulla, ma se saremo concentrati e determinati sono sicuro che porteremo a casa i tre punti".

Andrea Scoppa