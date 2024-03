Calcio a 5 serie A2. Il Russi spreca troppo in attacco. E la Ternana vince il campionato

Festeggia al PalaValli, la Ternana, vittoriosa sul Russi 4-2 e aritmeticamente promossa in A2 Elite di calcio a 5. Ma quanti rimpianti per i ravennati che sprecano davvero tante occasioni per fermare la capolista, soprattutto nel primo tempo, chiuso 1-1 (Spadoni risponde a Jodas) ma con almeno 4 nitide palle gol per i Falchetti. Più equilibrato il secondo tempo, ma una disattenzione in ripartenza dei romagnoli permette a Romagnoli di segnare il 2-1. A 6’ dal termine il tecnico arancionero Bottacini inserisce il portiere di movimento ma alla prima occasione Jodas strappa il pallone a Michelacci e segna. Bolotti non realizza il possibile 2-3 e De Michelis chiude i conti portando i suoi sul 4-1. All’ultimo istante Sachet devia nella propria porta un tiro di Michelacci ma serve solo a fissare il risultato sul 2-4. Risultati serie A2, girone B (19ª giornata): P. Picena-Prato 5-2, Dozzese-Bfc 4-3, R. Fabrica-Buldog 3-4, Russi-Ternana 2-4, R. Emilia-H. Roma 3-3. Riposa: Grosseto.

Classifica: Ternana 47; R. Emilia 36; Dozzese 31; Bfc 30; P. Picena 27; Russi 23; H. Roma 17; R. Fabrica, Buldog 16; Prato, Grosseto 14.

u.b.