Calcio a 5, serie A2. Kappabi oggi in campo

Oggi ritorna in campo alle 16 la Kappabi Futsal Potenza Picena nella gara di ritorno dei quarti di finale playoff dell’A2 contro l’Olimpia Regium, una partita fondamentale per i giallorossi. I potentini arrivano all’incontro dopo l’importante vittoria nella gara di andata terminata 3-1, che porta così ad una posizione di vantaggio nel proseguo di questa avventura dei playoff. Ovviamente il “return match” non sarà affatto agevole, con gli emiliani che cercheranno di recuperare lo svantaggio e proveranno a far valere il fattore casalingo.

"Siamo consapevoli che partiamo da un buon risultato – afferma il giocatore Renan Pizzo - ma dobbiamo stare attenti perché gli avversari hanno dimostrato molte qualità e costituiscono una squadra di altissimo livello".

Si tratta infatti di una formazione ostica l’Olimpia Regium che è non è assolutamente da sottovalutare. "Ci aspetta una gara difficile – prosegue Pizzo - molto combattuta. In settimana abbiamo lavorato molto sui dettagli soprattutto, su ciò che abbiamo sbagliato nella gara di andata per arrivare carichi e pronti alla battaglia che ci aspetta".

Alle 16 di oggi il Cus Macerata, serie B, nella palestra Fratelli Cervi sfida i toscani dell’Arpi Nova nel match di ritorno dei playout, all’andata i maceratesi hanno vinto 2-5.